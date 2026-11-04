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Saipem, CADE brasiliano approva fusione con Subsea7: prevista cessione di una nave

Energia, Finanza
Saipem, CADE brasiliano approva fusione con Subsea7: prevista cessione di una nave
(Teleborsa) - Saipem ha annunciato che il tribunale del Conselho Administrativo de Defesa Economica (CADE) brasiliano ha approvato la prospettata operazione di fusione tra Saipem e Subsea7 per la creazione di Saipem7, subordinatamente al rispetto degli impegni assunti dalle parti nel Merger Control Agreement.

Subsea7 e Saipem si sono impegnate a cedere la nave Seven Borealis in risposta ad alcuni rilievi concorrenziali sollevati dal tribunale del CADE nella propria istruttoria. L'impegno prevede specifiche disposizioni volte a garantire la continuità nell'esecuzione dei progetti inclusi nel portafoglio ordini esistente. Si prevede che la cessione non abbia impatti significativi sul razionale strategico della prospettata fusione e si confermano le sinergie precedentemente annunciate al mercato.

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