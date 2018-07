Ilva: OK di ArcelorMittal alle richieste dei Commissari

ArcelorMittal

(Teleborsa) - Fumata bianca per l'Ilva da parte diche ha informato i Commissari straordinari del gruppo siderurgico che "", precisando che "confida che questi impegni aggiuntivi evidenzino al Governo e agli altri stakeholder nazionali e locali interessati".rimane fiduciosa che, con il supporto del Governo, sarà ora possibile finalizzare nei prossimi giorni l'accordo con i sindacati in modo da poter completare rapidamente operazione". Il colosso dell'acciaio vuole "mettere in atto il suo programma di turnaround nel più breve tempo possibile in modo da assicurare un futuro sostenibile per Ilva, i suoi lavoratori, i suoi fornitori, i suoi clienti industriali e, nello stesso tempo, la tutela dell'ambiente e il benessere delle comunità locali"."Analizzeremo le controproposte, comunque vado avanti con gli accertamenti dopo le criticità sollevate dall'ANAC. Sia chiaro che le due cose vanno insieme", ha detto il vicepremierribadendo. "Stiamo affidando la più grande acciaieria d'Europa che ha avuto un impatto devastante sulla salute e questo lo dobbiamo evitare", ha aggiunto. "Per evitarlo c'è bisogno di una gara fatta bene".Il segretario generale dellaha dichiarato: "Prendiamo atto che ArcelorMittal ha informato i commissari di aver accettato tutte le richieste di ulteriori impegni sul piano ambientale di Ilva e migliorato le condizioni sui livelli occupazionali. Diventa indispensabile a questo punto, prima del giudizio del Governo, conoscere le proposte formulate da Mittal". Commentando l'annuncio della multinazionale dell'acciaio, Palobella ha aggiunto: "Vogliamo evitare ancora una volta di trovarci di fronte ad accordi bilaterali, come con il vecchio Governo e vogliamo realizzare un vero confronto per quanto riguarda il piano industriale e soprattutto avere una soluzione occupazionale per tutti i 14mila lavoratori. Nessun esubero abbiamo detto al ministroe nessun esubero confermiamo al ministro. Inoltre vogliamo conoscere nel dettaglio anche le migliorie sul piano ambientale che sono determinanti al fine della positiva conclusione del confronto. Per tutte queste ragioni urge un incontro sindacale".