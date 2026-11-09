ex Ilva, AdI ha ricevuto offerte solo da Jindal e Arvedi

Allo scadere del termine per la presentazione dlele offerte vincolanti nessuna proposta da Federacciai

(Teleborsa) - Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte vincolanti, le proposte per l'ex Ilva sono solo due, mentre non si vede traccia della cordata di imprenditori italiani guidati da Federacciai e del gruppo Flacks, che in precedenza avevano manifestato un interesse.



I Commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria - Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli - insieme ai commissari di Ilva in Amministrazione Straordinaria - Alessandro Danovi, Francesco Di Ciommo e Daniela Savi - rendono noto che, entro il termine fissato alla mezzanotte dell’8 novembre 2026, sono pervenute due offerte per l’acquisizione dei complessi aziendali facenti capo agli stabilimenti ex Ilva.



Le proposte, entrambe relative all’acquisto di tutti i complessi aziendali attivi, provengono dal gruppo Arvedi, azienda italiana fondata a Cremona nel 1963 ed operante nel settore della siderurgia, e da Jindal Steel International, azienda indiana con sede a Nuova Delhi, guidata da Naveen Jindal



Arvedi è una new entry, poiché non aveva manifestato un interesse in precedenza. L'azienda, che ha stabilimenti a Cremona e Terni, occupa circa 6.400 dipendenti ed è specializzata nella produzione di laminati piani con oltre 5 milioni di tonnellate di produzione ed un fatturato consolidato di circa 6 miliardi di euro. Il suo coinvolgimento potrebbe essere motivato dalla prospettiva di rilancio del sito industriale, con l'installazione di forni elettrici al posto dell'altoforno, ormai spento in osservanza alle decisioni della magistratura.



Il Gruppo indiano Jindal Steel International torna invece alla ribalta dopo aver già tentato di partecipare alla prima gara per Acciaierie d'Italia nel 2024, poi distratta dalla prospettiva di acquisizione della tedesca ThyssenKrupp. La nuova proposta per lo stabilimento di Taranto prevede l'acquisizione sia dell'area di laminazione sia di quella a caldo.



Nessuna traccia invece di Federacciai, che inizialmente aveva manifestato interesse per conto di una quindicina di imprenditori italiani operanti nel settore, ma l'alto costo dell'investimento, unito ai lunghi tempi di ritorno del capitale ed al caro energia pare che abbiano disincentivato l'impegno, che era c0omunque limitato al settore della laminazione. Anche l'americana Flacks si era già ritirata, avendo ammesso la necessità di un "prestito" dallo Stato per circa 1 miliardo.

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