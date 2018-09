Borsa Milano, Italian Equity Week al via con il meglio del Lifestyle

Autogrill

Campari

Culti Milano

De’ Longhi

Elica

F.I.L.A

FOPE

Italian Wine Brands

Masi Agricola

Massimo Zanetti Beverage Group

Monnalisa

Pininfarina

Piaggio & C

Piquadro

(Teleborsa) -, una tre giorni dedicata ai tre principali settori dell’economia italiana -- ciascuno dei quali sarà protagonista di una giornata a tema (si parte il 4 settembre con il Lifestyle per chiudere il 6 con le Infrastrutture).Durante le tre giornate le società protagoniste di questi settori, quotate e non quotate, saranno coinvolte incon primari investitori domestici e internazionali,L’Italian Equity Week, che ha l’obiettivo didomestici e internazionali specializzati, viene organizzata dacon il supporto die trova la collaborazione di varie banche d'affari come Bain & Company, Banca Akros – Gruppo Banco BPM, Banca IMI – Gruppo Intesa Sanpaolo, Citi, Equita SIM, HSBC, Intermonte SIM, Kepler-Cheuvreux, McKinsey & Company, Mediobanca e Unicredit. L'evento serve anche per illustrare alle società non quotate le opportunità offerte dall’accesso al mercato dei capitali.Complessivamente saranno presenti all’Italian Equity Weekda 4 continenti che saranno coinvolti in quasicon lepresenti."Il mercato dei capitali svolge un ruolo centrale nel supportare le aziende nel proprio percorso di sviluppo e sempre più società italiane stanno scegliendo con successo la quotazione per finanziare gli ambiziosi piani di crescita e dotarsi di strutture organizzative e sistemi di governance moderni e competitivi", ha affermato, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, aggiungendo che il mercato italiano è semrpe più "efficiente, liquido ed estremamente internazionale"."L’Italian Equity Week è un’iniziativa di sistema che Confindustria sostiene con forte convinzione perché mette in connessione imprese italiane eccellenti che vogliono e possono crescere con investitori domestici e internazionali che guardano con interesse al nostro mercat", ha dichiarato, Presidente di Confindustria, nel discorso di apertura.La prima giornata dell’Italian Equity Week si apre codedicata alle società italiane operanti nel: presenti oltre 90 investitori internazionali, 70 società quotate e non quotate, 300 incontri organizzati. Fra le 14 società quotate che partecipano oggi:.,Lesui mercati di Borsa Italiana sono 42, con unadi Euro, il 17% dell’intero mercato. Dal 2000 le società del settore hanno, di cui oltre 9 miliardi in IPO.