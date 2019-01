L'aereo di Battisti è atterrato a Ciampino. Ora verrà trasferito al carcere di Rebibbia

(Teleborsa) - E' atterrato all'in orario l'aereo proveniente dalla Bolivia, il terrorista dei Pac arrestato dopo quarant'anni di latitanza. Il velivolo un jet Dassault Falcon 900, in dotazione al 31° Stormo dell'Aeronautica Militare.Ad attendere il suo arrivo iled il. Per essere presente il vicepremier ha annullando la conferenza stampa prevista dopo il vertice con il commissario europeo alla migrazione Dimitris Avramopoulos.Il terrorista, arrestato ieri in Bolivia, è sceso dall'aereo scortato dalla polizia, le misure di sicurezza al massimo livello, ed è stato trasferito in una stanza per le formalità, in attesa del trasferimento in carcere."L'aria è cambiata, l'Italia è un Paese rispettato". Così Salvini ha commentato a caldo la vicenda, aggiungendo "da oggi chi sbaglia paga". Ed il Ministro Bonafede ha affermato che si tratta di un "momento storico" ed ha rimarcato l'importanza della cattura per l'immagine del paese, affermando "oggi l'Italia va a a testa alta".Ora, il terrorista, nel circuito di alta sicurezza riservato a questo genere di criminali. Battisti, potendo condividere la cella con altri in questa fase, avrà una sistemazione ad hoc e sarà posto inLo hanno spiegato ile il, confermando che l'ex latitante sarà condannatonell'esecuzione della pena (cosiddetto ergastolo ostativo). La rete di fiancheggiatori, invece, "sarà oggetto di ulteriori indagini".