Ancora falsi allarmi bomba in Europa: caos nei cieli europei, il punto

(Teleborsa) - Dopo quelli dei giorni scorsi, proseguono i falsi allarme bomba che però stanno creando non poco caos nei cieli europei.
Questa mattina, un allarme bomba su un volo proveniente da Roma
ha costretto ad un'operazione di sicurezza nell'aeroporto di Lisbona: la notizia è diffusa dalla Cnn Portugal e confermata da altri media.Finti allarme bomba, caos nei cieli europei
Secondo quanto appreso, si tratterebbe di un Boeing 737-8AS della Ryanair,
volo FR8196 operato da Malta Air partito alle 6.05 da Fiumicino, l'aereo costretto a realizzare un'operazione di sicurezza all'arrivo alle 7.55 nell'aeroporto di Lisbona per la segnalazione di un allarme bomba ricevuta dalla Polizia di Pubblica Sicurezza portoghese tramite una telefonata di un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria.
Altro allarme bomba è scattato per un volo Wizzair Praga-Roma. Il
volo, che sarebbe dovuto arrivare nella Capitale alle 11, è stato deviato su Venezia dov'è atterrato. Sono in corso le bonifiche della polizia. L'agenzia romena Agerpres, che cita il Servizio romeno di intelligence (Sri), ha comunicato che un aereo proveniente da Praga e atterrato all'aeroporto internazionale Henri Coanda di Bucarest è stato interessato da una minaccia di bomba. Secondo l'intelligence, si tratta di una "minaccia non specifica che non richiede misure concrete a terra". Già ieri erano state segnalate minacce analoghe riguardanti aerei in arrivo a Bucarest, successivamente risultate infondate in seguito alle verifiche condotte dall'Sri.
Eurocontrol, in 3 giorni in Europa allarmi bomba su 21 voli
Sono 21
i voli interessati dalle minacce di bomba registrate in Europa il 3 e il 5 novembre, di cui 14 nella sola giornata di ieri. È il bilancio fornito da Eurocontrol, l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea,
che sta monitorando la situazione in collaborazione con le autorità e gli operatori del settore. "Eurocontrol è a conoscenza di minacce di bomba contro 14 voli il 5 novembre e 7 voli il 3 novembre 2026", ha precisato l'organizzazione all'Ansa. Ieri le allerte hanno riguardato lo 0,049% dei 28.488 voli registrati sulla rete europea del traffico aereo. Il 3 novembre, lo 0,026% su 26.278 voli. Le segnalazioni, evidenziato ancora Eurocontrol, non "hanno avuto alcun impatto sui ritardi nella rete del traffico aereo"