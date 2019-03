Anima Holding, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Anima Holding

Anima Holding

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli azionisti il 21 dicembre 2018,rende noto di aver, dall'11 al 15 marzo 2019, n.al prezzo medio di 3,6381 euro per azione per un controvalore pari a 3.552.795,50 euro.A seguito degli acquisti comunicati fino ad oggi, il gruppo indipendente attivo nell'industria del risparmio gestito ha in portafoglio 7.948.500 azioni proprie pari a circa il 2,09% del capitale sociale.In Borsa, intanto, discreta la performance di, che si attesta a 3,63 euro, in lieve aumento dello 0,28%.