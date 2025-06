Mediobanca

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso novembre, ha acquistato in data odierna in Borsa 376.000 azioni, al prezzo medio di 19,15 euro, per un controvalore complessivo pari a circa 7.199.708 euro. Lo comunica l'istituto con una nota.