Monrif e Poligrafici Editoriale chiudono il 2018 in utile

(Teleborsa) - Risultati 2018 in miglioramento per, la società che edita Quotidiano Nazionale, e per la controllantechiude il 2018 concon un incremento della raccolta nazionale del 4,8% e della pubblicità online del 4,8%. I ricavi editoriali si attestano a 96,4 milioni (102,5 milioni nel 2017). L'esercizio chiude con undi euro contro una perdita di 2,9 milioni di euro del 2017.Persi registrano, di cui 20,8 milioni relativi a plusvalenze per cessioni immobiliari, contro i 182 milioni dell’esercizio precedente. Il risultato dell’esercizio registra un, rispetto alla perdita consolidata di 3,7 milioni del 201.