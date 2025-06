Mondo TV France, Studio 4.21 entra come coproduttore per serie Wonder Pony

Mondo TV France

(Teleborsa) -, parte del gruppoe specializzata in produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi, ha annunciato che lo, la nuova serie animata attualmente in fase di sviluppo con France Télévisions.Gli studi 4.21 e Mondo TV France hanno già collaborato alla seconda stagione di Kididoc, attualmente in produzione per. Mondo TV France si occupa anche della distribuzione internazionale della nuova stagione, nell'ambito dell’accordo di co-produzione.Questa nuova collaborazione segna un'importante tappa per Wonder Pony,. L'inizio della produzione è previsto per il primo trimestre del 2026.