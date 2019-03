Il settore beni personali a Milano marcia in positivo (+0,90%), notevole balzo in avanti per Stefanel

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Moncler

Ferragamo

Ftse MidCap

FILA

De' Longhi

Technogym

Ftse SmallCap

Stefanel

Titanmet

Rosss

(Teleborsa) - Andamento tonico per l'grazie alla scia positiva disegnata dalIlha aperto a 80.162,1 con un incremento di 719,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 931, dopo aver avviato la seduta a 926.Tra le azioni più importanti del comparto beni per la casa di Milano, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,06%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,83%.Tra le azioni del, scambia in profit, che lievita dell'1,62%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,93%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,81%.Tra le azioni del, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,52%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,44%.Su di giri(+2,32%).