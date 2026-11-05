Milano 11:10
51.070 +0,08%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 11:11
10.891 +0,57%
Francoforte 11:10
26.557 +0,45%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Technogym

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Technogym
Balza in avanti il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,92%.
Condividi
```