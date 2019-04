Appuntamenti e scadenze: settimana dell'8 aprile 2019

Italia Independent

(Teleborsa) -- Il ministro Tria a Palazzo Chigi per l’incontro con le associazioni dei risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie- L'incontro avrà come tema "La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari"- Si svolge a Dubai la 27a Annual Middle East Petroleum and Gas Conference- Comunicazione medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Indagine sul credito bancario: risultati per l'Italia; Banche e moneta: serie nazionali- Visita Ufficiale nel Regno Hascemita di Giordania del Presidente Mattarella- Pubblica l'outlook sull'energia- Assemblea: Bilancio- L'incontro avrà come tema "L'innovazione nel sistema dei pagamenti, FinTech e cryptoasset"- L'economia italiana in breve- Il ministro parte per Washington per partecipare agli incontri di primavera del Fondo Monetario Internazionale e alle ministeriali del G7 e G20- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Asta BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Esame delle vendite consolidate del periodo trimestrale al 31/03/2019- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-01-2019/ 31-03-2019.- Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Gennaio-Marzo 2019.- Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi- Conferenza stampa del Presidente Mario Draghi- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Asta medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Conti economici per settore istituzionale - Anno 2018- Meeting di primavera a Washington D.C.- Regolamento BOT- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Apertura al pubblico di Palazzo Koch a Roma