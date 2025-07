Wall Street cauta. Inflazione USA in linea con attese

JP Morgan

Wells Fargo

Citigroup

BlackRock

Nvidia

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, dopo che le banche come, che hanno avviato la stagione delle trimestrali, hanno riportato conti in crescita nel secondo trimestre.Sul fronte macroeconomico, accelera l'inflazione negli USA , nel mese di giugno, indotta dai dazi, rafforzando le scommesse che la Federal Reserve mantenga stabili i tassi di interesse alla prossima riunione di politica monetaria questo mese. I prezzi al consumo sono saliti del 2,7% su base annua, sopra il 2,4% di maggio e oltre le attese degli analisti (+2,6%). L'indice core, al netto di energia e alimentari, più osservato dalla Fed, è salito del 2,9%, sotto il 3% del consensus e dopo il +2,8% rilevato a maggio.Tra i singoli titoli, riflettori accesi susulla notizia della ripresa delle vendite in Cina di un chip avanzato per l'Intelligenza Artificiale.Sulle prime rilevazioni, ilcontinua la sessione sui livelli della vigilia a 44.400 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.291 punti. Poco sopra la parità il(+0,61%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,5%).