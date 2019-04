Prysmian, titolo vola dopo conferme dividendo e guidance 2019

Prysmian

(Teleborsa) -dei problemi relativi alper cui è stato deciso di effettuare un accantonamento di 70 milioni, e alla luce di alcune, per cui sono stati accantonati 25 milioni, il Consiglio di Amministrazione disi è visto costrettoe rivederne i dati all'interno.o hanno subito unatutti ascrivibili al segmento operativo Projects, per effetto degli accantonamenti sulla commessa WesternLink.Lasi attesta così di conseguenza almodificando il precedente valore del 3,3%, a 11,524 miliardi. Anche l'ebitda è stato ridimensionato per 95 milioni e l'utile netto ridotto per 72 milioni, attestandosi a 58 milioni.Rimane invecerispetto a quanto già comunicato la, così come l'indebitamento finanziario netto e il free cash flow.con l'ebitda rettificato combined previsto in aumento tra 950-1.020 milioni.e vede accelerarne le contrattazioni in merito su Piazza Affari. Le azioni, poco mosse nella prima parte della seduta, segnano un rialzo ad un'ora dalla chiusura di Palazzo Mezzanotte del 3,89% a 16,01 euro.