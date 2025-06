Prysmian vola in Borsa con nuovo Buy da Deutsche Bank

Prysmian

Deutsche Bank

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, vola a Piazza Affari dopo che gli analisti dihannoe un target price a 67 euro per azione.Dopo un quarto d'ora dall'avvio delle contrattazioni,si attesta a 58,16 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 58,76 e successiva a 59,96. Supporto a 57,56.