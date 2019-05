Salvatore Ferragamo vede lievitare l'utile e vola in Borsa

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Trimestrale boom per, che reagisce con euforia in Borsa,a 21,19 euro. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 21,61 e successiva a 22,74. Supporto a 20,48.La maison del lusso italiana ha chiuso il 1° trimestre conrispetto ai 9 milioni di euro del primo trimestre 2018.Molto bene il business che generadi euro, mentre l'EBITDA adjusted di porta a 34 milioni di euro e risulta in aumento del 4,1%. L'EBIT adjusted di 17 milioni di euro è sostanzialmente stabile rispetto ai 17 milioni di euro del primo trimestre 2018.La Posizione Finanziaria Netta adjusted evidenzia una liquidità netta per 179 milioni di euro rispetto ai 141 milioni di euro di liquidità netta al 31 marzo 2018.Risultati accolti con molto favore dagliche unanimemente. Cosìche alzano entrambe il giudizio ed il target price a 20 euro e si allinea all'indicazione anche