(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa ilin lieve salita, con un guadagno di 3 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 1.057.Intanto ilguadagna l'1,52%, dopo un inizio di giornata a 17.616,2.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,74%.