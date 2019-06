Appuntamenti e scadenze: settimana del 24 giugno 2019

CHL

Costamp Group

Innovatec

Cementir Holding

Fedex

PLC

Blackberry

Cdr Advance Capital

General Mills

Ki Group

Kraft Heinz

Pier 1 Imports

Piquadro

Zucchi

Conagra Brands

I Grandi Viaggi

Nike

Samsung Electronics

Abitare In

Energica Motor Company

Enertronica

Gequity

Agatos

Titanmet

(Teleborsa) -Economia e finanza - Partecipazione del ministro alla cerimonia di chiusura dell’Anno di Studi 2018/2019 della Guardia di Finanza presso la Caserma "Gen. B. Sante Laria"Banca d'Italia - Indagine sulle imprese industriali e dei serviziTesoro - Comunicazione medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioUnione Bancaria e Basilea 3 - Supervision, Risks & Profitability - Supervision, Risks & Profitability è l’evento di riferimento sul Risk Management, il capitale e la vigilanza europea organizzato da ABIServizi. Parteciperanno esponenti di primo piano di istituzioni bancarie e finanziarie italiane ed europee, regulator, supervisor, accademici, consulenti e innovatori del mondo digitale.Vertice OPEC - 176° Meeting della Conferenza OPEC a ViennaBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria del 24 e 25 aprileTesoro - Asta CTZ - BTP€i- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Risultati di periodo- Assemblea: BilancioIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di maggio 2019.ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di maggioAttività Istituzionali - Il Presidente Mattarella e il Ministro Tria saranno alla Riunione del Consiglio Supremo di Difesa al QuirinaleIstat - Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - I Trimestre 2019BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteVertice OPEC - 6° Meeting dei Ministri petroliferi OPEC e non-OPEC a ViennaTesoro - Asta BOT- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio3° Conferenza nazionale sulla Sharing Mobility - Si svolge a Roma, alla stazione Termini, la Conferenza organizzata dall'Osservatorio nazionale Sharing Mobility. Saranno discussi, con la partecipazione di esperti nazionali e internazionali, dati e trend aggiornati della mobilità condivisa in ItaliaBCE - Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a FrancoforteTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodoVertice G20 a Osaka - Giappone - I leader del G20 si riuniranno a Osaka in quanto il Giappone esercita per la prima volta la presidenza del G20. Il presidente Donald Tusk rappresenterà l'UE al vertice insieme al presidente della Commissione europea. Il vertice sarà ospitato dal primo ministro giapponese Shinzo Abe.Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Debito estero dell'ItaliaTesoro - Regolamento BOT- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio