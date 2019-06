Cedacri acquisisce CAD IT

(Teleborsa) -rafforza la propria posizione di mercato nelle soluzioni software e nei servizi IT e BPO per banche e istituzioni finanziarie attraverso l'acquisizione diIl principale operatore italiano nel mercato dell'outsourcing di servizi IT per banche e istituzioni finanziarie, nonché terza piattaforma IT di Core Banking in Italia,, leader italiano nella fornitura di software applicativo e servizi per l’Area Finanza di istituti bancari, pubblica amministrazione e industria. In particolare, CAD IT supporta la gestione delle attività di intermediazione, amministrazione, regolamento, contabilizzazione e segnalazione agli organi di vigilanza connesse con lo scambio di strumenti finanziari nazionali ed esteri. In ragione delle sinergie industriali, della penetrazione di CAD IT sul mercato italiano delle banche grandi e della presenza su mercati internazionali,deliberato a marzo dal Consiglio di Amministrazione.Questa è la seconda acquisizione dall'ingresso del fondo FSI, partner a supporto della crescita e dal rafforzamento del management team., a seguito del completamento di alcune formalità. L’accordo prevede l’opzione, a favore dei soci di Cedacri, di un reinvestimento da parte di Paolo e Giulia Dal Cortivo.Paolo Dal Cortivo, Amministratore Delegato di CAD IT, che resterà alla guida della società anche dopo l’operazione, ha commentato: “Cedacri rappresenta per CAD IT il partner industriale ideale per proseguire il percorso di crescita della società”.