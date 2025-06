Bankitalia autorizza il primo progetto AIRB pooled in Italia

(Teleborsa) -tre realtà bancariead utilizzare(Advanced Internal Rating-Based), previsto dalla normativa di Basilea e basato su modelli interni, per laSi tratta delche utilizzaed è supportato dain qualità di partner tecnologico e metodologico, società del gruppo Cerved, per la definizione della governance e la progettazione e calibrazione dei modelli interni di credito. L’iniziativa si fonda sullada parte di più istituti creditizi e di Cedacri, in un contesto regolamentare in continua evoluzione.L’autorizzazione da parte di Banca d’Italia è stata rilasciata il 24 giugno 2025, a conclusione di unche, grazie alla condivisione di metodologie e dati."L’autorizzazione AIRB rappresenta un importante successo per Banco Desio e Banca di Asti e Sparkasse, che hanno avuto la visione e la determinazione per intraprendere un percorso complesso e innovativo. Allo stesso tempo, conferma il ruolo di Cedacri come partner tecnologico abilitatore della trasformazione digitale e regolamentare, a fianco dei propri clienti", ha dichiarato, Presidente di Cedacri."Per Sparkasse la validazione dei modelli di rating avanzati è stato un obiettivo prioritario. Il progetto, molto innovativo di validazione in pool con altre due banche e con Cedacri è un unicum nel sistema bancario italiano. Il traguardo raggiunto conferma che anche banche di medie dimensioni accompagnate da un partner strategico come Cedacri possono avere ambizioni importanti e diventare più competitive", commenta, Amministratore Delegato di Sparkasse."Siamo molto soddisfatti della validazione della vigilanza, alla fine di un progetto lungo e complesso, anche perché molto innovativo per il mercato Italiano. Tre ambiziose banche del Territorio insieme ad una importante società tecnologica come Cedacri, hanno dimostrato di saper lavorare insieme per un obiettivo comune di migliorare il proprio sistema di controllo di rischio del credito per poter offrire in maniera sempre più efficace supporto alla crescita di imprese e famiglie sul territorio", commenta, Amministratore Delegato di Banco Desio."C'è grande soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo strategico, frutto di una intensa e fattiva collaborazione tra tre Banche territoriali e il partner tecnologico Cedacri del gruppo ION", ha sottolineato, Amministratore Delegato di Banca di Asti.