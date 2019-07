Astaldi, conferma integrazione dell’offerta di investimento da parte di Salini Impregilo

Astaldi

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Arriva la conferma da parte didi aver ricevuto lo scorso 19 giugno, da, unae successivamente adeguata a supporto della proposta di concordato in continuità diretta e del piano in ultimo presentati dalla stessa Astaldi al Tribunale di Roma" .La società divulga la notizia tramite una nota in cui viene indicato che "i, preso atto della coerenza dell'Integrazione dell'Offerta con laha deliberato die di presentare al Tribunale di Roma in data odierna la relativa documentazione".