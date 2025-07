Caldo, le istruzioni Inps: CIG con temperatura oltre 35 gradi (anche percepita)

(Teleborsa) - In attesa delle nuove norme in arrivo,oggi 3 luglio 2025, importantio riduzione dell’attività lavorativa a causa delQueste direttive - spiega l'Istituto do previdenza - si rivolgono sia ai datori di lavoro che intendono richiedere il Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (), sia a coloro che possono accedere all’dal Fondo di Integrazione Salariale () o daiIn caso didella pubblica autorità, èutilizzando la causale "sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori". La prestazione di integrazione salariale è generalmente, tenendo conto anche della temperatura