G7, Tria: "Preoccupati per Libra, interverremo"

(Teleborsa) -Un punto di interesse per tutti è stata lae laè che questasi tradurrà in. Lo ha detto il Ministro dell'Economia,a margine dei lavori del G7 a Chantilly. A chi gli ha chiesto se sia un'azione di contrasto dell'iniziativa di valuta virtuale lanciata da Facebook il Ministro ha indicato, la preoccupazione quindi darà luogo ad unResta, dunque, nell Libra , laannunciata da Facebook.Perplessità e timori che mettono d'accordo persinospesso in contrapposizione, stavolta schierate dalla stessa parte. A scagliarsi contro la nuovaquesta mattina, anche il Ministro delle Finanzesecondo cui Libra. "Bisogna considerare tutti i rischi legati alha continuato.Nei giorni scorsi era arrivato anche l'affondo diil quale ha dichiarato che similarmente a Bitcoin, le criptovalute non sono soldi e il loro valore si basa solamente su. Rivolgendosi a Facebook, ilha invitato il colosso via Twitter a interpellare le autorità federali nel caso volessero divenire una banca, ponendo l'attenzione sui