Exploit dell'indice delle società High Tech italiane (+2,94%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

listino milanese

Reply

Sesa

bassa capitalizzazione

Fullsix

Tiscali

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 1.865,6 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 63.545,5.L'intanto guadagna 6 punti dopo un incipit a quota 543.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,12%.Tra le medie imprese quotate sul, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,79%.Buona performance per, che cresce dell'1,64%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,46%.Su di giri(+2,27%).