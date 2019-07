Migranti, Salvini diserta vertice di Parigi: botta e risposta con Macron

(Teleborsa) - Ancoratra il Capo dell’Eliseoe il Ministro dell’InternoNel corso di un punto stampa, il Presidente francese ha detto dila decisione di alcuni responsabili politici di non partecipare al vertice sull’immigrazione, convocato acon i ministri dell’Interno dell’UE per discutere nuove proposte sulla gestione dei migranti, summit al quale anche ilinviando i tecnici del Viminale., ha detto il capo dello Stato francese con chiaro riferimento, tra l’altro, all’assenza del ministro dell’Interno Salvini. Quindi l’appello a "rafforzare" insiemeNel corso del vertice, Macron ha raccolto l'adesione di 14 Stati UE ad unper ripartire le persone salvate in mare, con un'indicazione indigesta per il titolare del Viminale: lo- "La riunione sui migranti organizzata a Parigi è stata un errore di forma e di sostanza.ha rialzato la testaQuesta la replica del Vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando le dichiarazioni del Presidente francese. "Il vertice di Parigi voluto da francesi e tedeschi - aggiunge