Meloni-Macron, l'incontro del disgelo a Palazzo Chigi: "Sostegno all'Ucraina e impegno per un'Europa sovrana"

(Teleborsa) - "Forti convergenze sull'agenda europea per la competitività e la prosperità, da attuare in modo ambizioso e accelerato, sulla semplificazione normativa, sugli investimenti pubblici e privati, sull'energia e sulla piena applicazione del principio di neutralità tecnologica e, più in generale, sulle condizioni necessarie a far concorrere le imprese europee ad armi pari. Ciò vale anche per i settori in transizione, come l'industria automobilistica e siderurgica, che richiedono un forte impegno europeo, nonché per i settori più avanzati, come l'intelligenza artificiale, le fonti di energia decarbonizzate rinnovabili come il nucleare, e lo spazio, dove i nostri interessi bilaterali ed europei sono collegati". È quanto ha evidenziato – secondo un comunicato congiunto – il lungo faccia a faccia di ieri sera a Palazzo Chigi, durato oltre tre ore, traed"L'Italia e la Francia, fedeli al loro ruolo di Nazioni fondatrici della costruzione europea, – prosegue il comunicato – intendono rafforzare il loro, più forte e più prospera, soprattutto orientata alla pace e capace di difendere i propri interessi e di proteggere i propri cittadini"."hanno deciso che il prossimo Vertice bilaterale avrà luogo in Francia all'inizio del 2026, anche con l'obiettivo di valutare e aggiornare il programma di lavoro che specifica glientrato in vigore nel 2023, in numerosi ambiti settoriali, con particolare attenzione ai giovani"."A più di tre anni dall'inizio dell'aggressione russa e all'indomani dei colloqui tra Ucraina e Russia di Istanbul, il– viene sottolineato nel comunicato – è ancora più necessario per raggiungere una soluzione equa e duratura, presupponendo al contempo un ambizioso cambiamento di scala nella difesa europea, sia in termini di investimenti che di sostegno alla base di difesa industriale e tecnologica europea"."L'incontro – si legge nella nota congiunta – ha inoltre offerto l'opportunità di affrontare altrein particolare in Medio Oriente e in Libia, e di coordinare le proprie posizioni in tema di relazioni transatlantiche, nonché sulla sicurezza economica e commerciale dell'Unione Europea". Se nell'unico passaggio stringato sul Medio Oriente non vengono citati esplicitamente né Israele né Gaza, più netto appare il riferimento ai dazi di Donald Trump.Nessun accenno alleo ai formati, come quello dei "volenterosi", con cui approcciare a livello internazionale il cammino verso la pace su cui negli ultimi mesi si erano misurate le distanze tra Roma e Parigi.Tra Meloni e Macrone la premier, stando ai meloniani, avrebbe chiesto al capo di una nazione che ha definito "amica", oltre che alleata, di evitare di incorrere ancora in episodi, come l'oramai famigerata foto di Tirana, che ha reso plastico lo scontro. "Pari dignità" se si vuole andare d'accordo, il messaggio recapitato al presidente francese, che si intrattiene a Palazzo Chigi fino a tarda sera. Poi la ripartenza per Parigi, senza dichiarazioni alla stampa.