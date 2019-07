Maire Tecnimont annuncia i risultati del semestre e conferma guidance

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Idel Gruppoammontano a 1,6 miliardi nel primo semestre 2019 in decremento dell’8,1%.Il Business profit rettificato è pari a 133,1 milioni, in peggioramento del 3,6%. Il Margine di Business rettificato è pari al 7,9%, in aumento rispetto al 7,5%.L'rettificato è pari a 92,9 milioni (reported pari a 107,1 milioni, +6,8%),a seguito dei minori volumiconsuntivati nel semestre. Il margine rettificato sui ricavi è pari al 5,5%, in linea rispetto al 30 giugno 2018.Il(EBIT) rettificato è pari a 80,9 milioni, in flessione del 15,7%, a seguito dell’aumento della voce ammortamenti,svalutazioni e accantonamenti. L’rettificato si è attetsato 78 milioni. L’rettificato è di 53,9 milioni, in diminuzione del 10,1%.Laal 30 giugno 2019 (al netto delle componenti già indicate nella nota alla relativa tabella) mostra un Debito Netto per 118,7 milioni, rispetto alle Disponibilità Nette pari a 93,8 milioni al 31 dicembre 2018.. Il Gruppo conferma la previsione per l’intero esercizio di "volumi di produzione leggermente superiori a quelli dell’esercizio precedente e marginalità in linea con quella mediamente espressa dai progetti EPC".