TECNIMONT (MAIRE), accordo con Samruk-Kazyna per sviluppo energetico in Kazakistan

MAIRE

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Astana International Forum,, TECNIMONT e Samruk-Kazyna, il fondo sovrano del Kazakistan, hanno firmato un Memorandum di Cooperazione (MoC) volto a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture energetiche nel Paese.Il MoC prevede la cooperazione delle parti insia convenzionali che sostenibili, nell’implementazione di soluzioni die nella valorizzazione della filiera locale. In questo ambito, il gruppometterà a disposizione le comprovate capacità di TECNIMONT nell'esecuzione di progetti su larga scala e le tecnologie proprietarie di NEXTCHEM e il suo know-how nell'innovazione sostenibile, offrendo soluzioni ingegneristiche e tecnologiche avanzate in linea con gli obiettivi di sostenibilità del Kazakistan.Altre aree di cooperazione includono la valorizzazione dei giovani professionisti attraverso tirocini in collaborazione con le università kazake, nonché iniziative di valorizzazione dell’economia locale.Nel contesto dell’accordo di cooperazione,che supporterà diverse iniziative strategiche, tra cui la realizzazione di un progetto petrolchimico che TECNIMONT si è aggiudicata all'inizio del 2025. Il progetto riguarda lo sviluppo di un impianto di produzione di polietilene nella regione di Atyrau, il cui completamento è previsto entro la fine del 2028., ha commentato: "Siamo orgogliosi e onorati di avviare questa collaborazione in Kazakistan con Samruk-Kazyna e le sue affiliate. La riconosciuta leadership esecutiva e ingegneristica di TECNIMONT nel settore energetico downstream, così come il portafoglio tecnologico di NEXTCHEM, sono stati fondamentali per entrare in un mercato strategico come l'Asia Centrale, dove".