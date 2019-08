Cambi, euro e sterlina cedono il passo al super dollaro

(Teleborsa) -. Così il mercato dei cambi reagisce alle, che in questi giorni hanno annunciato le rispettive strategie di politica monetaria. Una partita a poker dove ladeve fare i conti con il rallentamento della crescita, mentre lasi prepara ad affrontare una hard Brexit (uscita della Gran Bretagna dall'UE senza accordo).E laa un quarto di punto, ma circoscritto anche temporalmente, continuando a subiredal Presidente americano Donald Trump. Una, che non è stata votata neanche da tutti, e fa perno essenzialmente sulle ripercussioni del fallimento dei negoziati commerciali con la Cina Insomma, la situazione è molto complicata e ne fanno le spese le valute più sensibili alla congiuntura, a vantaggio del dollaro, che rispolvera la sua natura di asset rifugio. Il cambio(-0,31%) e quello(-0,32%) in attesa della decisione odierna della bank of England sulla politica monetaria.