Safilo torna in utile nel primo semestre

Safilo

(Teleborsa) -chiude i primi sei mesi dell'anno con ledelle attività in continuità a 495,9 milioni di euro,a cambi correnti e del 3,9% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2018 (+4,1% i ricavi wholesale).L'delle attività in continuità è aumentato dell’11% a 266,2 milioni di euro rispetto ai 239,8 milioni di euro registrati nel 1° semestre 2018, con il margine sulle vendite in miglioramento di 220 punti base, dal 51,5% al 53,7%, in particolare grazie alle maggiori efficienze produttive e a un effetto mix positivo.Su base pre-IFRS 16, l’ Ebitda adjusted delle attività in continuità è stato pari a 34,2 milioni di euro, in crescita del 12,9% rispetto ai 30,3 milioni di euro registrati nel 1° semestre 2018, e con un margine sulle vendite del 6,9%. Il risultato operativo adjusted delle attività in continuità è aumentato del 42,7%, a 12,9 milioni di euro rispetto ai 9,1 milioni di euro registrati nel 1° semestre 2018, registrando un margine sulle vendite del 2,6%.Su base pre-IFRS 16, ildelle attività in continuità è stato pari a un utile di 8,7 milioni di euro rispetto alla perdita netta adjusted di 4,3 milioni di euro registrata nel 1° semestre 2018.