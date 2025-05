Datalogic in perdita per 5,9 milioni di euro nel primo trimestre. Ricavi +1,3%

Datalogic

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei mercati dell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, ha chiuso ilconseguendoper 112,7 milioni di euro, in crescita dell'1,3%,rispetto al primo trimestre 2024. Il fatturato relativo alla vendita dei nuovi prodotti (Vitality Index) nel primo trimestre 2025 è pari al 19,2% dei ricavi (11,2% nel primo trimestre 2024).L'è pari a 6,8 milioni di euro, in deciso aumento rispetto a 2,1 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente, con un'incidenza sul fatturato pari al 6,0% (1,9% nel primo trimestre del 2024), grazie al miglioramento della produttività e ad un positivo mix prodotti. Larisulta positiva per 0,3 milioni di euro, in diminuzione 14,6 milioni di euro rispetto al primo trimestre dell'esercizio precedente (14,9 milioni di euro al 31 marzo 2024) nel quale si era registrata una plusvalenza di circa 20 milioni di euro per la cessione della società controllata Informatics Holding, Inc.Il periodo rileva unapari a 5,9 milioni di euro, contro un utile pari a 6 milioni di euro registrato nel periodo di confronto, nel quale si era registrato il provento finanziario per la cessione della società controllataInformatics Holdings, Inc."Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo trimestre dell'anno - ha commentato l'- In primo luogo, sotto il profilo dell'innovazione, il fatturato dei nuovi prodotti, in linea con le nostre attese, ha raggiunto circa il 20% dei ricavi contribuendo sostanzialmente al miglioramento di 4,8 punti della marginalità industriale. In secondo luogo, abbiamo assistito ad un'inversione del trend degli ordini nel segmento Industrial Automation, che nel primo trimestre sono risultati in crescita dell'8%, trainati dai prodotti Logistic Automation e dal nostro nuovo Scanner industriale, specifico per applicazioni in ambito Factory Automation, con Intelligenza Artificiale integrata. Da ultimo, abbiamo registrato un fatturato in crescita a doppia cifra nel segmento Data Capture, principalmente grazie al roll out di alcuni progetti di Fixed Retail Scanner, mentre abbiamo portato avanti importanti trattative in ambito Mobile Computer. Il Gruppo continua, inoltre, a migliorare la marginalità, sia industriale che operativa, e a tenere il debito finanziario sotto controllo".L'al 31 marzo 2025 risulta pari a 26,8 milioni di euro, in peggioramento di 17,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024 e di 4,1 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2024."La robusta crescita degli ordinativi nel trimestre in corso, a doppia cifra sia nel segmento Data Capture, trainato dal Mobile Computer che ha raddoppiato gli ordini, sia nel segmento Industrial Automation, in particolare nel Logistic Automation, ci consente diin un range tra il +3% ed il +6%, con un primo semestre sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente, per un mero effetto di tempistica di conversione degli ordini, e una crescita sostenuta nel secondo semestre - ha aggiunto l'AD - In assenza di stravolgimenti geopolitici e macroeconomici, in particolare sul fronte dazi, ci aspettiamo di chiudere il 2025 con una marginalità operativa a doppia cifra".