Denaro su Tod's aspettando la semestrale

(Teleborsa) - Non accennano a placarsi gli acquisti sul titoloche balza di oltre 3 punti percentuali facendo meglio dell'indice di riferimento FTSE IT All-Share in progresso dello 0,52%.Il titolo è incanalato in un trend rialzista che nell'ultima settimana ha visto balzare le azioni di oltre il 20%.specializzata nella produzione di calzature, abbigliamento e accessori con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier.A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 51,19 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 48,81. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 53,57.