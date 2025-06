Cauti i mercati europei. Occhi su Medio Oriente aspettando la Fed

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

Saipem

Prysmian

Brunello Cucinelli

Iveco

Recordati

A2A

OVS

Newlat Food

Juventus

Technogym

Alerion Clean Power

WIIT

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. Gli investitori restano in attesa di capire gli sviluppi dellotra Israele e Iran. Intanto sale anche l'attesa per le decisioni che questa sera prenderà la, in materia di politica monetaria. Secondo gli esperti dovrebbe essere confermato l'attuale costo del denaro.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,152. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,28%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 74,55 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +92 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,43%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 39.447 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 41.888 punti.di Milano, troviamo(+1,16%),(+0,92%),(+0,85%) e(+0,74%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,66%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,57%.Tra i(+2,97%),(+1,80%),(+1,43%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,97%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,91%.