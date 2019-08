Oro, BofA: potrebbe salire a 2.000 dollari

(Teleborsa) -, dopo il riaccendersi delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina che allontana sempre più le speranze di un accordo., sostenuto anche dall'atteggiamento da "colombe" delle Banche centrali. Nel report di Bank of America Merrill Lynch (BofA) "Quantitative failure and gold", gli esperti della banca d'affari sostengono che ad intimorire gli investitori non sarebbe la paura d'inflazione ma la possibilità che le banche centrali non riescano a tenere a bada le spinte disinflazionistiche. "Sorprendentemente, il mercato dell'oro ha preso una posizione diversa ed è completamente insensibile dalla mancanza di inflazione. A quel punto, le correlazioni di lunga data tra le variazioni dell'indice dei prezzi e i valore del metallo giallo si sono interrotte", si legge nel report di BofA."Abbiamo una previsione relativamente conservativa per il prezzo dell'oro a 1.500 dollari l'oncia per il secondo trimestre 2020, ma in questo scenario,".