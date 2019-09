L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di tre ribassi consecutivi (-1,09%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Si è mosso in territorio negativo l', che è peggiore dell'Ilha chiuso a quota 60.049,27 in calo dell'1,09%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 527,14, in prossimità della chiusura di ieri.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,31%.Tra le azioni del, andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,60%.Tra le azioni del, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,11%.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 3 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,92% rispetto alla seduta precedente.