Napoli-Portici, la linea Fs compie 180 anni

(Teleborsa) - Festeggiamenti in grande stile per la. Un grande traguardo quello della, nata 22 anni prima dell'unità d'Italia.Per questo Fondazione Fs ha organizzato una serie di, sito proprio lungo la Napoli-Portici, e che celebreranno una delle tappe più importanti della storia ferroviaria del Paese.", ha ricordato, Direttore Generale della Fondazione FS Italiane."Il primo tronco ferroviario, costruito da Napoli al Granatello di Portici e lungo poco più di 7,5 chilometri, è stato inaugurato dal re Ferdinando II di Borbone proprio 180 anni fa e, nei decenni successivi,"."Per questo motivo - ha concluso Cantamessa - l'anniversario del primo viaggio in treno è un evento che la Fondazione FS Italiane vuole celebrare con numerose iniziative culturali al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, luogo dove è custodita la memoria delle nostre Ferrovie, oggi totalmente restaurato e che sorge proprio lungo i binari di questa storica tratta".Tra gli eventi in programma, si segnalano- riproduzione di un treno a vapore in miniatura - il convegno "Dalla produzione al museo, ovvero dall'operaio all'architetto",, visite itineranti e appuntamenti dedicati ai più piccoli.In particolare, i visitatori potranno assistere aidella Banda della Nato, di quella dei Carabinieri e del duo musicale Le Ebbanesis, oltre allo spettacolo "L'attore" di Massimo Masiello e a balli e sfilate in abiti dell’800.Ai bambini sono dedicati infine lo spettacolo "Una favola lunga 180 anni" e l'iniziativa "Un mondo di avventure con il Trenino Thomas"; in aggiunta per l'occasione ci sarà uno