Istat, import ed export in calo a luglio

(Teleborsa) - A luglio entrambi i flussi commerciali con l’estero registrano una(-2,3%) che per le(-0,5%). Lo evidenzia l'secondo cui la diminuzione congiunturale dell’export è da ascrivere "al calo delle vendite sia verso i mercati extra UE (-3,9%) sia verso i paesi UE (-1,1%)".2019 rispetto al precedente si rileva un aumento per le esportazioni (+1,5%) mentre le importazioni risultano stazionarie.Sempre a luglioe pari a +6,2%, trainata dall’incremento delle vendite registrato sia per l’area extra UE (+8,0%) sia, in misura minore, per quella UE (+4,7%).(+1,8%) sia dai mercati extra UE (+2,8%) sia dall’area UE (+1,0%).Tra isi segnalano articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+27,3%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+13,9%), articoli in pelle, escluso abbigliamento, e simili (+15,3%), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+13,1%) e articoli di abbigliamento, anche in pelle e pelliccia (+12,8%); mentre nello stesso mese contribuiscono negativamente i prodotti petroliferi raffinati (-19,4%).Su base annua, i paesi che contribuiscono maggiormente all'aumento delle esportazioni sono Svizzera (+32,8%), Stati Uniti (+18,0%), Francia (+4,6%) e Spagna (+8,9%), mentre si registra una diminuzione delle vendite verso i paesi OPEC (-13,1%) e la Cina (-10,1%)., l’aumento su base annua dell’export (+3,2%) è determinato principalmente dalle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+27,9%), prodotti tessili e dell’abbigliamento, pelli e accessori (+7,9%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+8,0%).L'Istat stima che ilaumenti di 1.972 milioni di euro (da +5.659 milioni a luglio 2018 a +7.631 milioni a luglio 2019). Nei primi sette mesi dell’anno l’avanzo commerciale raggiunge +29.710 milioni (+53.484 milioni al netto dei prodotti energetici).Nel mese di luglio, l'Istituto di statistica stima che l’indice dei prezzi all'importazione diminuisca dello 0,1% in termini congiunturali e dell’1,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.