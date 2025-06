Export aprile, Zoppas (ICE): "incertezza dazi rallenta ancora crescita"

(Teleborsa) - "L’incertezza legata agli annunci altalenanti dei dazi, che hanno inizialmente indotto gli imprenditori ad avere un atteggiamento prudente, ha avuto - per il momento - un effetto più contenuto del previsto ma laAd aprile 2025 rispetto ad aprile 2024 le esportazioni sono cresciute dellorispetto a gennaio-aprile 2024 la crescita è stata del 2,5 per cento. I dazi penalizzano sempre la supply chain e non sono opportuni. Possono rendere meno conveniente alla supply chain di vendere Made in Italy".Lo ha detto il Presidente di ICE,, commentando i dati Istat relativi al commercio estero e prezzi all’import di aprile 2025., i dati Istat di aprile 2025 mostrano una crescita per articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+30,1%), metalli di base e prodotti in metallo, escluse macchine e impianti (+5,5%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,6%). Calano, invece, mezzi di trasporto con l’esclusione degli autoveicoli (-17,1%), coke e prodotti petroliferi raffinati (-31,1%), articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti non classificati altrove (n.c.a.) (-12,0%) e autoveicoli (-9,3%)."