L'indice delle società assicurative in territorio positivo (+0,70%)

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dalIlha aperto a 19.244,9 in crescita dello 0,70%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 292, dopo aver avviato la seduta a 291.Nel, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,56%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,20%.avanza dello 0,77%.Tra i titoli adel comparto assicurativo, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,02% sui valori precedenti.