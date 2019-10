doValue corre in Borsa dopo precisazioni su tassi recupero "Fino 1"

doValue

Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici

FTSE Italia All-Share

doValue

doValue

(Teleborsa) - Si infiamma, che mostra un forte rialzo del 6,51%, confermandosi uno dei migliori oggi alla borsa di Milano. A sostenere il titolo contribuisce una precisazione della società in merito all'andamento dei crediti NPL cartolarizzati,quale smentita di rumors di stampa."I tassi di recupero netti del portafoglio Fino 1, al 30 giugno 2019, sono pari al 96,5% del business plan, a conferma del positivo track record di doValue nella gestione di portafogli NPL", si legge nella nota.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 11,78 Euro. Primo supporto a 10,98. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 10,5.