doValue, completata fusione di doNext e Master Gardant per leader nel master servicing

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha. A seguito dell'operazione, doNext è oggi il leader di mercato nel settore in crescita del master servicing in Italia, con una quota di mercato pari al 36% in termini di GBV e un ruolo in oltre 100 operazioni di cartolarizzazione.Grazie alla fusione con Master Gardant, ilincludendo anche cartolarizzazioni immobiliari e basket bond, mentre il gross book value del master servicing raggiunge i 90 miliardi di euro, di cui circa il 20% proveniente da portafogli esterni. Il contributo atteso del master servicing ai ricavi di doValue in Italia per l'anno in corso è pari a circa il 7%, sostenendo l'obiettivo strategico del gruppo di diversificazione.Nell'ambito del processo di integrazione post-Gardant, è stato previsto die previo espletamento di ogni formalità, ledoValue (anche attraverso future riorganizzazioni da avviare nel corso dell'anno, previa conclusione dei relativi iter autorizzativi), con l'obiettivo di generare ulteriori ottimizzazioni ed efficienze operative.Le sinergie derivanti da questa fusione sono giàpreviste nel 2025 dall'integrazione del Gruppo doValue e Gruppo Gardant, obiettivo che la società è pienamente fiduciosa di poter raggiungere.