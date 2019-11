Prysmian Group sbarca in Australia con "10 Gigabit Adelaide"

Prysmian

(Teleborsa) -. Questo progetto, che vede lanella realizzazione, è stato appositamente"10 Gigabit Adelaide" è un programma che dà laQuesti offre inoltre l'opportunità ad Adelaide di diventare una fra le città più intelligenti del mondo. La rete digitale ad alta capacità che attraverserà il centro della città permetterà ad Adelaide di gestire uno dei sistemi di trasporto più intelligenti del Paese. Nella prima fase sarà possibile collegare semafori, sensori, telecamere e lampioni a LED. Nella seconda fase, la città sta già pianificando il trasporto connesso e autonomo, utilizzando la fibra ottica per il trasferimento dati ad alta capacità tra i veicoli e un hub centrale di gestione del traffico.Ten Gigabit Adelaidecome i settori creativo, biomedico, finanziario, della difesa, della produzione avanzata, della gestione delle informazioni e della sicurezza informatica. Questi sono i settori in cui stiamo assistendo a una crescita significativa dell'occupazione, che in futuro darà lavoro a migliaia di australiani.. Questi cavi di nuova generazione presentano dimensioni del diametro notevolmente ridotte rispetto ai cavi loose tube standard, e utilizzano la fibra insensibile alla piegatura di Prysmian BendBrightXS. Questa combinazione consente ai proprietari di rete di ridurre il loro Costo Totale di Proprietà e di testare in futuro la rete per nuovi aggiornamenti. Prysmian ha inoltre fornitoffrendo così una soluzione completa Prysmian."Siamo fieri di aver affiancato TPG Telecom in questo progetto significativo", "Abbiamo lavorato a stretto contatto con loro per capire quale fosse la soluzione migliore, il che ha significato anche utilizzaree svolgere un'intensa formazione ad Adelaide con TPG e i suoi installatori.: fare leva sul nostro portafoglio prodotti e sulla nostra presenza globale per sviluppare con i nostri clienti nuove soluzioni e creare infrastrutture mondiali di livello eccellente".Al momento a Milano il titolo segna un +0,60%.