TIM riorganizza aree business per rafforzare Reti e Information Technology

TIM

(Teleborsa) -ha avviato alcuni interventi organizzativi "tesi a focalizzare le attività di innovazione tecnologica e di servizio, e a rafforzare il presidio sull’evoluzione delle Reti e dell’Information Technology alla luce del mutato contesto di mercato e delle relative sfide che ne derivano".In particolare gli interventi riguardano: la costituzione - a diretto riporto dell’Amministratore Delegato - della, responsabile del posizionamento relativo all'innovazione tecnologica del Gruppo TIM e dell’evoluzione del percorso di sviluppo di medio-lungo termine, nonché di valorizzare le partnership e le alleanze con i principali player nazionali ed internazionali;- a diretto riporto dell’Amministratore Delegato - ed, responsabile dell’evoluzione delle Reti e dell’Information Technology, attraverso l’integrazione dei processi di ingegneria, sviluppo ed esercizio delle infrastrutture tecnologiche, delle piattaforme e delle applicazioni informatiche. Gamberini non è titolare di azioni Telecom Italia;, integra le attività di operations della Rete di accesso fissa e mobile nonché la delivery dei servizi e le attività di esercizio e manutenzione on field delle Reti, nell’ottica di favorire un progressivo recupero di efficienza operativa.Contestualmente- che viene ridenominato Chief Regulatory Affairs & Wholesale Market – al fine di garantire continuità sui risultati raggiunti da TIM in questi anni nell’implementazione del Nuovo Modello di Equivalence, in allineamento con la strategia e la sostenibilità regolamentare.