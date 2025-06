TIM, ok soci a modifica dell'oggetto sociale. Non approvata riduzione membri CdA

TIM

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, che ha visto la partecipazione di circa il 54,70% del capitale ordinario, inha, che si è chiuso con una perdita netta pari a 1.242.499.280 euro, coperta mediante l'utilizzo della riserva legale (con il 99,9% di voti favorevoli), ha approvato la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e ha approvato il piano di incentivazione azionaria di lungo termine denominato "Piano LTI di Performance Share 2025-2027" finalizzato a rafforzare l'allineamento tra gli interessi del management e quelli degli azionisti.In, l'assemblea hadi TIM contenuta nell'articolo 3 dello Statuto sociale, con conseguente riconoscimento del diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione (con il 97,22% dei voti favorevoli, contrari 2,78% e astenuti 0%).Inoltre,(con il 65,96% dei voti favorevoli, contrari 34,01% e astenuti 0,02%) la modifica dell'articolo 9 dello Statuto sociale in relazione principalmente allae alla modifica della percentuale di possesso azionario per la legittimazione alla presentazione delle liste; non ha approvato (con il 65,92% dei voti favorevoli, contrari 33,74% e astenuti 0,33%) la modifica dell'articolo 17 dello Statuto sociale in relazione principalmente alla riduzione del numero dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti e alla modifica della percentuale di possesso azionario per la legittimazione alla presentazione delle liste;(con il 60,17% dei voti favorevoli, contrari 39,83% e astenuti 0%) la modifica dell'articolo 19 dello Statuto sociale relativo allain assemblea.Gli azionisti ordinari che non hanno concorso all'adozione della delibera di modifica della clausola sull'oggetto sociale e gli azionisti di risparmio sonoentro e non oltre quindici giorni dall'iscrizione della delibera assembleare presso il Registro delle Imprese. Il valore di liquidazione unitario dovuto agli azionisti ordinari e di risparmio che esercitino validamente il diritto di recesso è pari a euro 0,2884 per le azioni ordinarie ed euro 0,3295 per le azioni di risparmio. L'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso sarà subordinata al fatto che l'ammontare da pagarsi agli azionisti che abbiano esercitato il suddetto diritto