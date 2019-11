Banco BPM, Standard Ethics conferma rating con outlook positivo

Banco BPM

(Teleborsa) -ha confermato il rating di "EE-" aed ha innalzato il suo outlook da "Stabile" a "Positivo". La Banca fa parte dello SE Italian Index, dello SE Italian Banks Index e dello SE European Banks Index.Banco BPM "(Environmental, Social and Governance), risultanti dalla fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. E' evidente che il modello di sostenibilità - e l'ottima rendicontazione ESG - si stia arricchendo grazie ad un approccio più sistemico", si legge in una nota dell'agenzia di rating. "Questo porta la Banca a tenere in maggior considerazione le indicazioni volontarie sulla sostenibilità provenienti dagli enti sovranazionali (ONU, OCSE e UE in primis). Indicazioni - continua la nota - che trovano spazio accanto alla tradizionale vicinanza che la banca mostra verso i propri stakeholder ed il proprio territorio".Il percorso in atto - conclude Standard Ethics - lascia presagire unache estenderà i suoi effetti da oggi ai prossimi anni.".