Aumentano imprese che usano internet veloce. Grandi imprese più "digitali"

(Teleborsa) - Aumentano le imprese che dispongono Internet veloce, soprattutto nel settore manifatturiero, con riflessi positivi sulla produttività del lavoro. E' quanto emerge da un report dell'Istat su "Imprese e ICT" relativo all'anno in corso.Nel 2019,con almeno 10 addetti: 41% quelle connesse ad una velocità di almeno 30 Mbps (13,5% nel 2015), 13,8% quelle ad almeno 100 Mbps (6,2%). Tra le imprese con almeno 10 addetti connesse a Internet in banda larga fissa, la, senza particolari divari territoriali a livello di macro ripartizione.Tuttaviasi evidenzia una: Calabria, Campania, Sicilia e Molise si attestano tra le prime dieci regioni per quota di imprese connesse a Internet a velocità di download pari ad almeno 30 Mbps.connesse a velocità almeno pari a 30 Mbps (, 13,1% nel 2015). Nello stesso periodo lecon connessioni veloci passano aldal 40,1%.Nonostante questo,con almeno 10 addetti, mentre aumenta di poco quella delle imprese con almeno 250 addetti che hanno dichiarato di avere specialisti informatici tra il personale interno (73,1%, 71,8% nel 2018).. Il comportamento delle imprese è stato valutato rispetto a 12 caratteristiche che contribuiscono alla definizione del Digital intensity index. In generale, circacon almeno 10 addetti si colloca ad un. E' emerso che il 16,1% delle imprese manifatturiere ha un livello di digitalizzazione alto o molto alto. Sulla base di nuovi indicatori risulta che a profili di digitalizzazione più evoluti delle imprese si associa, in media, un livello di produttività del lavoro più elevato. La percentuale di imprese che hanno effettuato vendite online nel corso dell’anno precedente continua ad essere stabile e molto contenuta (circa una impresa con almeno 10 addetti su sette). Le imprese con almeno 250 addetti sono più attive rispetto a quelle con 10-49 addetti e fanno registrare una crescita rispetto al 2018.Da un’analisi preliminare si evince una fortemisurata in termini di valore aggiunto per addetto, soprattuttoe in particolare per quelle che si trovano già in una posizione di elevata produttività rispetto alle altre (terzo quartile).