CFT prosegue l'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2019 che ha autorizzato un programma di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie, comunica di aver, dal 2 al 6 dicembre 2019, complessivamente, al prezzo medio unitario di 3,0537 euro per azione, per un controvalore complessivo di 36.645 euro.Dall'inizio del programma, CFT ha acquistato 99.305 azioni ordinarie (pari allo 0,522% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 306.311 euro.A seguito degli acquisti finora effettuati, il gruppo attivo nella progettazione, sviluppo e produzione di macchine e impianti “chiavi in mano” destinati principalmente al settore del Food & Beverage, detiene 967.370 azioni proprie, pari a circa il 5,08%% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 3,29 euro.