Amplifon, prosegue il buyback e raggiunge il 2% del capitale sociale

Amplifon

Società leader nelle soluzioni uditive

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 23 e il 30 giugno 2025, complessivamente, pari allo 0,522% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 19,978 euro per azione, per unpari aAl 30 giugno, Amplifon ha in portafoglio 4.565.885 azioni proprie, pari allo 2,017% dell'attuale capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, controllato progresso per la, che chiude in salita dell'1,32%.