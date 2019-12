Manovra, via libera del Senato. Gualtieri: Piccolo miracolo

(Teleborsa) - Conal termine di una lunghissima giornata, ilalla manovra inDi fatto, ilha comportato un vero e proprio, con correzioni decise anche fuori dal Parlamento con vertici di maggioranza fiume a Palazzo Chigi per trovare l’intesa sulle correzioni. Modifiche più o meno rilevanti che hanno fatto salire l’entità della manovradichiarati inammissibiliLoi è consumato nella mattinata di ieri sulla contestatissima norma che dava il via libera allaIl provvedimento, a firma del senatore cinquestelle Mantero e approvato dalla maggioranza in commissione Bilancio – è stato stralciato dal maxi emendamento presentato dal Governo alla legge di bilancio perché ritenuto “inammissibile” dalla Presidente del Senato per. A chiedere il vaglio dell’ammissibilità la, che ha dichiarato battaglia alla norma insieme a. La misura prevedeva che la canapa industriale con un contenuto di Thc non superiore allo 0,5% non venisse più considerata come una sostanza stupefacente.anche alPioggia di rilievi dalla Ragioneria generale dello Stato tutti recepiti nel testo finale del provvedimento. In particolare, chiesto lo stralcio della norma sulla sospensione delin caso di lavori brevi. Tra le novità approvate in Commissione Bilancio leTassato anche ilmentre restanoDalnuova stangata sullaArriva, poi, lSi tratta di unper tre anni sugli utili delle concessionarie pubbliche di porti, aeroporti, autostrade e ferrovie. Tra le altre modifiche del passaggio al Senato, arriva ildivisa in dieci anni per le spese sostenute nel 2020 per interventi per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Dalla norma“Il voto del Senato ci consegna unache esce non solo confermata ma anche rafforzata nel suo impianto”. Queste le prime parole delCon un Governo insediato da pochi mesi, che ha ereditato una situazione difficile, questa legge di bilancio può essere considerataha sottolineato.“Non neghiamo la fiducia al Governo ma chiediamo unha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo in aula nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia alla Legge di bilancio. L’ex Presidente del Consiglio è tornato alla carica susulle quali- Dopo il via libera al Senato, il testo passache lo approverà in via definitiva in seconda lettura, in una procedura del